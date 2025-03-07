Ранее Украина получала много бесплатных снимков, именно этого теперь не будет.

Информация о лишении Украины доступа к спутниковым снимкам компании Maxar является некорректной. О полном запрете речь не идет, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Официальный дистрибьютор Maxar в Украине, компания ТВИС в комментарии изданию сообщила, что авторизованные украинские пользователи услуг Maxar по-прежнему могут за деньги получать нужные им спутниковые снимки любой точки мира, в том числе Украины и РФ.

Вместе с тем в ТВИС отметили, что они не располагают информацией о том, как Maxar взаимодействует с силовыми структурами Украины и предоставляет ли Киеву спутниковые снимки за счет правительства США.

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Украинское OSINT-сообщество КиберБорошно, которое первым сообщило о проблемах с Maxar, тоже позже уточнило, что был закрыт именно бесплатный доступ к снимкам.

"Бесплатным доступом пользовались на всех уровнях, и это помогало, как отслеживать накопление врага на тактическом уровне, так и активность на объектах оперативного и стратегического уровня. Надеемся, что Министерство обороны работает с европейскими партнерами над этим вопросом", - сообщило "КиберБорошно".

Остановка американской помощи Украине: последние новости

Как писал УНИАН, США частично приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. В частности украинцам больше не передают информацию для нанесения ударов по россиянам, но Украина до сих пор получает информацию, нужную для защиты от российских ударов.

Также мы рассказывали, что США остановили поставки ранее согласованной военной помощи Украине. В Белом доме говорят, что это нужно для ее пересмотра, и вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.

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