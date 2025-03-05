Кэролайн Левитт отметила, что последние заявления Зеленского можно рассматривать только как движение в правильном направлении.

Соединенные Штаты Америки приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра и вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

По ее словам, вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского является "позитивным шагом вперед".

Украинский лидер заявил, что Украина "готова сесть за стол переговоров как можно скорее" в поиске "долговременного" мира с Россией, а также назвал неудачную встречу в Белом доме "досадной".

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Пресс-секретарь отметила, что это заявление можно рассматривать только как движение в правильном направлении.

Что касается заморозки военной помощи Украине, она пояснила:

"Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, есть пауза в финансировании… Это пауза для пересмотра", - добавила Левитт.

Она также сообщила, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых идут прямо сейчас, но не уточнила, когда оно может быть подписано.

Приостановка помощи Украине - последние новости

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Украине хватит денег на социальные выплаты, пенсии и зарплаты, даже если Соединенные Штатыпрекратят финансовую поддержку нашей страны.

Он добавил, что военные расходы финансируются из внутренних ресурсов - налогов, таможенных платежей и государственных предприятий. По расчетам специалистов, этих средств пока хватает.

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