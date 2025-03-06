США продолжают делиться с Украиной данными 'оборонительного' назначения, - CBS

По данным CBS, решение приостановить обмен разведданными принял лично президент США Дональд Трамп.

США приостановили обмен тем, что они называют "летальными" данными, в частности данными для целеуказания таких систем, как HIMARS.

В то же время, часть "оборонительных" данных, позволяющих украинцам защищаться, по словам источников, все еще продолжается. Об этом три анонимных источника в американской администрации расскахали телеканалу CBS, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что разведданные США используются, среди прочего, для выявления ракет и дронов, что помогает их сбивать, а также информировать гражданское население с помощью сигналов воздушной тревоги.

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По данным CBS, решение приостановить обмен разведданными принял лично президент США Дональд Трамп.

New York Times сообщает ряд подробностей о том, какие данные Украина перестала получать от США, какие у нее есть альтернативные источники данных и как долго это может продлиться.

Полностью перестали поступать данные от Министерства обороны США, сообщил газете бывший глава украинского Главного управления разведки Валерий Кондратюк. По его словам, это преимущественно изображения, и их утрата не критична, поскольку похожие изображения доступны с европейских спутников.

Утверждается, что в Украине имеется значительное присутствие ЦРУ. Часть офицеров ЦРУ работает на украинских военных базах и помогает в подборе целей. Они имеют доступ к данным ЦРУ и могут ими делиться с украинцами.

Кроме того, ЦРУ помогло Украине построить минимум три секретных базы для перехвата электронных данных. Эти объекты продолжают функционировать и снижают зависимость страны от американских разведданных.

Источники New York Times в администрации надеются, что перерыв в снабжении данными не продлится долго и его практические последствия будут минимальны. Один из них рассказал, что по изначальному плану предполагалось приостановить обмен на неделю-две.

Прекращение передачи Украине разведанных США

Источники других СМИ в Украине ранее говорили, что перестали поступать любые американские данные. Этот шаг последовал за решением президента Дональда Трампа остановить военную помощь Киеву 3 марта, принятым после его ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Информацию также подтвердил директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф. По ее словам, он сказал, что США взяли "паузу на фронте разведки с целью призвать всех к ответу, чтобы обеспечить мир во всем мире".

Журналист The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что Киев больше не получает информацию от Вашингтона для нанесения дальних ударов HIMARS.

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