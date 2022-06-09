По словам Жданова, украинские патриоты могут нарушить пути снабжения оккупационных войск.

Мелитопольские "партизаны" могут помочь Вооруженным силам Украины при наступательной операции по освобождению города от российских оккупантов.

Такое мнение высказал в эфире "Радио НВ" военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в том случае, если "партизаны" будут действовать заодно с украинской армией, они сумеют нарушить логистические цепочки врага, по которым обеспечивается российская группировка.

"Это главная задача партизан. Если они срывают снабжение, то войска на переднем крае остаются либо без топлива, либо без боеприпасов, либо даже без еды. Это оказывает существенное влияние на их боеспособность и помогает Вооруженным силам. И такая, я бы сказал, атака с двух сторон будет нам способствовать, чтобы мы имели успех в своих наступательных действиях", - пояснил Жданов.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что российские войска покинули все блокпосты в Мелитопольском районе. Оккупанты боятся наступления ВСУ.

До этого мелитопольским "партизанам" удалось ликвидировать десятки российских военных и коллаборантов в оккупированном городе.

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