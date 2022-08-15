Сейчас известно о ликвидации 12 оккупантов и уничтожении одной БМП.

Захватчики снова считают собственные потери на Херсонщине. На этот раз морские пехотинцы ВСУ нанесли удары по скоплению личного состава и техники оккупантов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

Отмечается, что на Херсонском направлении, во время проведения разведки в районе ответственности морские пехотинцы нанесли огневое поражение по выявленным объектам и технике противника. Сейчас разведывательные подразделения морской пехоты собирают информацию о вероятных потерях российских оккупантов.

Также в этот же день артиллерия ВМС ВСУ ударила по скоплению личного состава и техники оккупантов. Сейчас известно о ликвидации 12 захватчиков и уничтожении одной БМП. Окончательные потери врага уточняются.

Следующие 2 недели будут решающими для оккупантов на Херсонщине

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета и военный территориальной обороны Сергей Хлань. В связи с этим оккупанты активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей.

По словам Хланя, россияне считают 200-х и 300-х, потому что по области ловко отрабатывают ВСУ и HIMARS. Он отметил, что поврежденные мосты не дают россиянам возможности подвезти подкрепление, горючее и еду. В свою очередь понтонные переправы медленные, поэтому объемы совсем не те, которые им нужны.

Ранее стало известно, что после подрыва мостов в Херсонской области руководители местных оккупантов начали убегать в Мелитополь.

Вас также могут заинтересовать новости: