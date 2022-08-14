В связи с этим оккупанты активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей.

Следующие недели будут решающими для ситуации на Херсонщине. В связи с этим оккупанты активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета и военный территориальной обороны Сергей Хлань.

Он добавил, что завтра оккупанты планируют запустить телекомпанию "Таврия", чтобы продолжить свою пропагандистскую работу. Также россияне распространяют августовский выпуск своей газеты для Каховки, где обещают сделать в июле поезда в Крым и рассказывают про фашизм на Западе Украины.

И так во всем – лепят картинку, но и то получается неумело и плохо. Нравится только одиночным коллаборантам, но и тех Россия бросит, как всегда это делает со всеми. Но партизаны продолжают борьбу и фиксируют каждый факт измены. Тем, кто перешел на сторону врага в Украине больше места не будет – написал Хлань.

Оккупанты продолжают нести существенные потери

По словам Хланя, россияне считают 200-х и 300-х, потому что по области ловко отрабатывают ВСУ и HIMARS. Он отметил, что поврежденные мосты не дают россиянам возможности подвезти подкрепление, горючее и еду. В свою очередь понтонные переправы медленные, поэтому объемы совсем не те, которые им нужны.

Будут лезть, складывать – мы убивать и разрушать их запасы. Пока они не почувствуют дефицит, а это обязательно произойдет. Санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет. Будем ждать, что новая неделя принесет нам новые победы и много "хороших" мертвых орков – добавил Хлань.

Напомним, вчера, 13 августа, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что руководящий состав российских оккупантов покидает правый берег Днепра.

Также сообщалось, что после подрыва мостов в Херсонской области руководители местных оккупантов начали убегать в Мелитополь.

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