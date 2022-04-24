Рашисты угрожают снять казнь парня на видео, если женщина не заплатит указанную сумму.

Российские оккупанты требуют у матери из Мариуполя €5 тысяч за сохранение жизни ее сына, который находится в плену. Если женщина не заплатит, то рашисты снимут на видео казнь парня.

Информацией о вымогательстве и шантаже поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале.

"Сегодня известной марупольчанке, деятелю в сфере детского кино и телевидения, основательнице фестиваля детского кино "КиТы" Ольге Новиковой с аккаунта ее сына позвонили российские военные, которые сообщили, что ее сына Новикова Алексея взяли в плен и требуют 5 тыс. евро за сохранение ему жизни. Не за возвращение. Не за безопасность. А просто за сохранение жизни", — написал Андрющенко.

Алексей был бойцом 109 бригады территориальной обороны Донецкой области. Оккупанты показали видео, где у парня якобы есть вода и еда. Он также говорит, что его не бьют, кроме "пизд*лины только что", о которой упомянул солдат РФ за кадром.

Матери Алексея дали время до понедельника. Если Ольга не вышлет €5 тысяч, то ее сына казнят и снимут процесс на видео. Андрющенко подчеркивает, что это очередной факт терроризма со стороны армии РФ.

Напомним, это уже не впервые россияне занимаются вымогательством. На Харьковщине был похожий случай: у отца похитили сыновей и потребовали отдать найденное оружие. Мужчина действительно ранее забрал автомат с поля боя, но за него согласились вернуть только одного мальчика, а насчет второго предложили "договариваться".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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