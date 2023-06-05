Оказывается, беспилотник ВСУ оккупанты назвали "Баба-Яга".

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский объявил об успехах украинских бойцов в Луганской области, там они продвинулись на 400 метров. В атаке участвовали и нацгвардейцы.

С защитниками пообщался корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко. Он узнал, что "зэков" набирают не только в ЧВК "Вагнера", но и в регулярную армию РФ.

Четверо осужденных за наркотики и убийства - это все, что осталось от роты оккупантов под названием Z. И они - не наемники "Вагнера", а солдаты регулярной российской армии. Им обещали полгода пребывания на войне, а затем - якобы полное помилование. Но тут почти все эти бывшие заключенные (их была сотня) встретили свою смерть.

Но настоящий ужас на оккупантов, как они сами признаются, наводили обычные дроны для воздушных съемок, которые бойцы 92-й бригады превратили в мощное оружие.

"Есть беспилотник, как у наших говорили, его называют "Баба-Яга". Он гранаты или ВОГи сбрасывает. Ими "положили" очень много людей", - говорит бывший "зэк" Саксонов.

Второй пленный Петрухин тоже говорит, что у ВСУ есть большой беспилотник "Баба-Яга". Он назвал его "очень страшным оружием".

Каждый из этих четырех пленных обещает, что больше не пойдет на войну против Украины, лучше досидит свой тюремный срок.

Теперь они даже плачут, когда вспоминают о своих семьях. "Дети маленькие еще, старшая в 2011 году, младшая - в 2015-м", - говорит Саксонов и плачет.

Заявление Сырского о продвижении ВСУ

Сырский заявил, что Силы обороны Украины благодаря контратаке смогли продвинуться на 400 м на Сватовском направлении в Луганской области. Он посетил части украинских войск, которые держат оборону на наиболее напряженных участках фронта.

В частности, враг, усилив свои группировки штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях, перешел к ведению наступательных действий в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное, пытаясь прорвать оборону украинских войск и развить наступление.

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