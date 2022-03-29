Российские оккупанты блокируют город с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Украинские силы продолжают уничтожать врага в Мариуполе, хотя тот контролирует город по периметру.

Видео с очередных уличных боев опубликовали бойцы "Азова".

На отснятых кадрах ракета попадает прямо в цель – в танк оккупантов, который двигался по разбомбленной дороге.

В результате попадания танк загорелся.

Как сообщал Генштаб в сводке по состоянию на 00: 00 29 марта, Силы обороны продолжают удерживать круговую оборону Мариуполя.

Блокада Мариуполя: последние данные

Российские оккупанты блокируют город с начала полномасштабного вторжения в Украину. Из-за невозможности захватить Мариуполь террористы сосредоточились на уничтожении объектов гражданской инфраструктуры и убийстве мирных жителей.

Войска России блокируют подвоз продуктов и эвакуацию гражданских в другие украинские города. В то же время появилась информация о насильственной депортации тамошних жителей в Россию.

По данным городского головы Вадима Бойченко, город находится под контролем Вооруженных сил Украины, а российские военные, окружившие город, контролируют некоторые окрестности.

За время блокады в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, из них 210 детей.

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