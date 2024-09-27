Для украинских военных такая задача является опасной.

Использование беспилотников на войне в Украине развивается с невероятной скоростью. Ежедневно сотни дронов летают в небе над линией фронта, выполняя различные задачи. В то же время бывший командир батальона БпЛА 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вадим Мазевич в интервью Newsweek во время "Ялтинской европейской стратегии" заявил, что украинским военным не хватает взрывчатых веществ к FPV-дронам.

По его словам, некоторые украинские операторы дронов начали собирать российские снаряды, которые не разорвались, чтобы изъять оттуда взрывчатку. Такая задача опасна, однако Мазевич отметил, что украинской армии "нужны системы связи для этих беспилотников, поэтому нам нужны взрывчатые вещества".

В то же время командир подразделения беспилотников 58-й украинской бригады Сергей Варакин назвал это "достаточно давней проблемой". Он отметил, что украинские бойцы "каннибализировали" боеприпасы, которые не разорвались, чтобы использовать их против российских оккупантов.

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"У нас уже давно не хватает взрывчатки. Это большой дефицит, и нам нужно много взрывчатки. Нам нужна она в больших объемах", - подчеркнул Варакин в интервью Newsweek.

По словам военного, наша страна может производить много вещей, ведь украинцы креативнее россиян.

"Что нам нужно, так это возможность производить, место для этого производства и, конечно, финансирование", - сказал Варакин.

В то же время Мазевич отметил, что финансирование даст возможность развивать различные концептуальные направления, а не только производственные.

Использование дронов во время войны в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские дроны взорвали 2000 тонн боеприпасов на юге России. Взрывы на складах вызвали локальные землетрясения, а также были видны из космоса.

В то же время эксперт по радиотехнологиям "Флеш" Сергей Бескрестнов рассказал, что россияне начали оснащать FPV-дронами свои разведывательные беспилотники. По его словам, эта концепция для Украины была известна и тоже разрабатывалась.

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