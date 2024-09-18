Он считает, что сейчас для нас самое главное не пропустить момент начала масштабного применения такой технологии на фронте.

Эксперт по радиотехнологиям "Флеш" Сергей Бескрестнов заявил, что российские оккупанты начали оснащать FPV-дронами свои разведывательные беспилотники.

Он говорит, что эта концепция для Украины была известна уже давно и "нами тоже разрабатывалась".

"Будем условно это называть "БпЛА-матка", который летит и на себе под крыльями несет 2 FPV-дрона. "БпЛА-матка" может автономно выглядеть цели в нашем тылу и по команде оператора спускаться вниз, спускать FPV и атаковать цели, возвращаясь потом обратно. При этом этот "БпЛА-матка" является ретранслятором радиосигнала и видеокартинки", - рассказал он в эфире телеканала КИЕВ24.

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По его словам, пока ВСУ фиксировали лишь два случая использования соответствующих БпЛА. По его мнению, для нас это тревожный знак. Он считает, что сейчас для нас самое главное не пропустить момент начала масштабного применения такой технологии на фронте.

"Она действительно дешевая. Она может заменить "Ланцет" в зоне поражения 40-50 км. Пока что мы фиксируем это на расстоянии 30-40 км. Сегодня у меня еще было подтверждение от нашего военного, что заметили на российском разведывательном БпЛА "Supercam" FPV, подвешенный снизу", - добавил аналитик.

Война в Украине - как РФ модифицирует дроны

Россияне придумали новую защиту от украинских БпЛА во время воздушных боев - цепляют на свои дроны гвозди.

"Мы обнаруживали коптер, делали - на свой коптер ставили гвозди - и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз", - цитируют российские пропагандистские СМИ одного из инструкторов фронтовой школы разведывательных и ударных беспилотников.

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