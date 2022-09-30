"Наши танковые роты и сейчас заходят в Донецк в режиме разведки боем, но отходим назад, потому что есть политические моменты", - сказал Роман Свитан.

Украинская разведка успешно заходит в Донецк. Россияне и местные сепаратисты в шоке от наглости украинцев.

Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Донецк для россиян с точки зрения военной стратегии ущербный. Все эти 8 лет ВСУ держали город в полуокружении, все эти 8 лет Украина находилась на расстоянии буквально 3 км от границ Донецка. Наши разведчики ходят в город и довольно успешно, а россияне и "днровцы" в шоке от такой наглости Украины. Наши танковые роты и сейчас заходят в Донецк в режиме разведки боем, но отходим назад, потому что есть политические моменты", - сказал Свитан.

Затем офицер добавил, что не нужно иметь большой ударный военный кулак, чтобы войти в Донецк, ведь оккупанты там не строили укреплений, потому что верили, что их прикроют минские договоренности.

"Они не строили бетонные укрепления. То есть с помощью действий тактического уровня, с авиацией, артиллерией и бронетанковыми частями можно войти в Донецк, причем сразу с трех сторон", - отметил эксперт.

Ситуация на Донбассе: главное