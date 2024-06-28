Беспилотник применяют, в частности, для доставки необходимого на передовые позиции оккупантов.

Российские войска начали использовать тяжелые промышленные БПЛА типа "Баба Яга" для сброса боеприпасов. Об этом сообщил научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS), эксперт в сфере робототехники Сэмюэл Бендетт.

По сообщению российского минобороны, БПЛА дополнили системой сброса, которая может брать две 82-миллиметровые мины. Его также сделали "незаметным" для украинских средств РЭБ.

Одним из вариантов применения тяжелого беспилотника стала доставка нужных предметов на передовые позиции. Благодаря большой грузоподъемности, операторы могут быстро отправлять боеприпасы, медикаменты и продовольствие солдатам, которые находятся на переднем крае.

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Заметим, что ночные "бомбардировщики" типа "Баба Яга" защитники Украины начали использовать практически сразу после начала полномасштабного конфликта. Ранее сообщалось, что первые такие БПЛА создали из подручных средств, однако даже они были способны летать примерно на 5 км.

Россияне создают новые дроны

Сейчас Москва прикладывает много усилий для создания новых дронов различных типов. В мае стало известно, что россияне разработали новую "дрономатку", которая может запускать FPV-беспилотники.

Подобные носители экономят заряд малым БПЛА, увеличивая им дальность полета. Кроме того, они выступают в роли ретрансляторов.

А еще ранее сообщалось, что у россиян появились FPV-дроны с кабелем, длина которого составляет 10 км.

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