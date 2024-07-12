Он рассказал, что во время городских боев враг может оказаться за любым деревом.

Во время городских боев в Волчанске приходилось держать круговую оборону, потому что враг мог появиться в любом месте.

Об этом сказал боец 13 бригады Нацгвардии "Хартия", которая обороняет север Харьковщины, Андрей в интервью Армия TV. Он отметил, что перед тем его бригада воевала в Серебрянском лесу, где было очень сложно, но в Волчанске "мы увидели настоящую войну и это было очень трудно". "Городские бои. Много гражданских, которые убегают, много пид**ов, которые наступают. В первые дни был беспорядок. Никто не мог понять, где кто", - рассказал Андрей.

По его словам, держать оборону надо было на 360 градусов, потому что не понятно было откуда может быть вражеское наступление. "Это городские застройки, все очень плотно и очень трудно контролировать все сектора. Там сарайчики, деревья и не знаешь откуда тот кацап появится", - пояснил военный. Видео дня

Андрей добавил, что часто оккупанты переодевались в гражданское, прятали автомат у себя и ходили по городу.

Также он рассказал, что у врага были большие потери. Военный в подтверждение показал фото, на которых видно, что мертвые россияне буквально устелили городские кварталы.

"Мы когда взяли их рацию, то услышали как они себе пополнение заказывают. Давайте, мол, нам на вечер еще один взвод, потому что у нас люди заканчиваются. А на завтра - давайте роту", - рассказал Андрей.

По его словам, наши БПЛАшники много уничтожали россиян, поэтому у оккупантов была паника. "Если летит FPVишечка или сброс какой-то, то там страх. Очень боятся нашу Бабу Ягу (речь идет о дроне-бомбере - УНИАН), которая летает по ночам и сбрасывает. Наши ребята, когда взяли пленных и их выводили, тогда Баба Яга летела, то россияне тряслись, на землю падали от страха", - рассказал военный.

Андрей отметил, что в июне Волчанск уже было трудно узнать. Например, на месте частного сектора была ровная земля, все уничтожено врагом.

Ситуация вокруг Волчанска

В начале мая российские оккупанты начали наступать в Харьковской области и вблизи границы с Россией захватили несколько населенных пунктов. Серьезные бои продолжались за город Волчанск.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказывал, что враг потерял некогда элитную российскую 83-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в районе Волчанска Харьковской области. Он отмечал, что скорее всего, россияне будут выводить это подразделение или же доукомплектовывать. Перебрасывая с других участков фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: