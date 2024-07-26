Тяжелый беспилотный аппарат может сбрасывать боеприпасы и проводить разведку.

В РФ началось серийное производство тяжелого ударно-разведывательного беспилотника "МиС-35". Об этом сообщили "Известия".

Как пишут российские Telegram-каналы, на передовой, где аппарат проходил испытания, его уже успели прозвать "мини-бабой-ягой" за сходство с дронами, которые активно используют ВСУ.

Новый аппарат выполнили по схеме гексакоптера, он оснащен шестью электрическими винтомоторными установками.

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По размеру дрон находится между Mavic и "Бабой-ягой". Это обеспечивает "МиС-35" относительно небольшую визуальную, тепловую и шумовую заметность. При этом БПЛА более грузоподъемный, чем Mavic.

Боевой радиус "МиС-35" при вылете с нагрузкой 3,5 кг составляет 9 км, максимальная грузоподъемность дрона - 4,5 кг.

В режиме разведки "МиС-35" может находиться в воздухе до 45 минут (до 54 минут, если условия хорошие). БПЛА способен разгоняться до 63 км/ч. С полной нагрузкой время полета дрона сокращается до 30-32 минут.

Россияне применяют собственную "Бабу-ягу"

Ранее в РФ признали, что Украина достигла значительных результатов в модернизации БПЛА типа "Баба-яга". Успехи украинцев побудили россиян более активно действовать в этом направлении.

Недавно они начали использовать тяжелые промышленные дроны типа "Баба-яга" для сброса боеприпасов. БПЛА получил систему, которая может брать две 82-мм мины.

Одним из вариантов применения тяжелого беспилотника стала доставка медикаментов и продовольствия на передовые позиции.

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