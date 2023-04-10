Оккупанты преследуют неугодные им религиозные организации и продвигают РПЦ.

Россия проводит религиозные чистки и преследует неугодные религиозные организации на оккупированной территории Украины. Об этом сообщает американский Институт изучения войны в аналитической сводке.

"Российские оккупационные власти, вероятно, проводят кампанию систематических религиозных преследований в оккупированной Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала вторжения на захваченной россиянами территории оккупанты совершили не менее 76 актов религиозного преследования. Так, россияне закрыли, национализировали или насильственно преобразовали не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского Патриархата, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или преднамеренно уничтожили не менее 13 культовых сооружений.

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"Эти случаи религиозных репрессий, скорее всего, не единичные случаи, а скорее часть целенаправленной кампании по систематическому искоренению "нежелательных" религиозных организаций в Украине и популяризации Московского Патриархата", – говорят аналитики.

Отмечается, что основной упор оккупанты делают на преследование Православной церкви Украины, но также достается и другим неугодным Кремлю религиозным движениям. В частности россияне преследуют баптистов, пятидесятников, кришнаитов, адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы, католиков, пресвитериан, методистов, лютеран и некоторые мусульманские движения.

Война в Украине – последние новости

Громкой новостью последних дней является так называемый "слив" якобы секретных документов Пентагона о подготовке Украины к контрнаступлению. По словам Алексея Арестовича, "слив" является российским фейком, который содержит 90% правды и 10% внедренной лжи, ради которой все и затевалось.

Накануне российская армия нанесла удар по Запорожью ракетами С-300. В результате попадания в жилой дом погибли два человека, включая ребенка. По мнению Владимира Зеленского, этим обстрелом оккупанты отметили Вербное воскресенье.

Минобороны Украины высмеяло российских оккупантов, которые вырыли 70-километровый "царь-окоп" в Запорожской области. Украинские военные отметили, что в свое время россияне создали "царь-пушку", которая никогда не использовалась по назначению. То же будет и с окопом.

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