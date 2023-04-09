Пленные рассказывают о том, что в бой их отправляют не трезвые командиры.

Возле Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои, ежедневно враг теряет до двух рот личного состава.

Об этом во время прямого эфира телемарафона "Единые Новости" сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

"В районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Оккупанты имеют переменный успех. Все позиции, которые враг занимает наши, отвоевываются, возвращаются назад", - отметил он.

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По словам Дмитрашковского, враг несет там колоссальные потери.

"Каждый день враг теряет двух рот личного состава. Но не оставляет надежды. Пленные рассказывают о том, что в бой их отправляют не достаточно трезвые командиры, без подготовки. Просто поднимают среди ночи личный состав. И под дулами автоматов, пистолетов отправляют их штурмовать позиции", - сказал полковник.

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Как сообщал УНИАН, вечером Генштаб сообщил, что в эти сутки на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отбито более 10 вражеских атак. В общем, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на Восточном фронте было отбито более 40 вражеских атак, из которых 20 - на Бахмутском.

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