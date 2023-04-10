Оккупанты не оставляют попыток взять под контроль новые территории.

Каждую неделю на фронте гибнут тысячи россиян, но они все равно продолжают атаковать. Горячее всего сейчас на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Согласно данным украинских военных, за прошедшие сутки на указанных направлениях было отражено 58 атак противника. Так, на Лиманском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать южнее Дибровы, попутно обстреливая населенные пункты на этом участке фронта.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток взять под свой полный контроль город Бахмут, за него ведут ожесточенные бои. Также враг безуспешно атаковал восточнее населенных пунктов Богдановка и Хромовое – там отражено более 30 вражеских атак.

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В районе Донецка самые ожесточенные бои идут за города Авдеевка и Марьинка, где было отражено более 20 вражеских атак. Как и везде, враг обстреливает все прифронтовые населенные пункты в зоне досягаемости.

На Шахтерском направлении, а также в Запорожской и Харьковской областях наступательных действий врага за последние сутки не отмечено.

Война в Украине – последние новости

Россия устроила религиозные репрессии на захваченной территории Украина. По данным Института изучения войны, оккупанты оккупанты преследуют церковнослужителей, разрушают храмы, отбирают церковное имущество и передают его своей РПЦ.

Украинская армия сохраняет возможность снабжения и ротации войск, ведущих бои в Бахмуте, несмотря на то, что еще в начале марта был уничтожен последний стационарный мост на пути в город. Как пояснил спикер Восточной группировки сил ВСУ Сергей Череватый, украинские силы уже показали, что могут найти выход из любой ситуации.

Горячим также остается направление Авдеевки и Марьинки. По словам спикера Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, ежедневно враг теряет здесь до двух рот личного состава.

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