Захватчики "потеряли" систему "Град", пушку "Гиацинт" и камеры видеонаблюдения.

Украинская авиация нанесла два удара в районы сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков в Скадовском и Каховском районах Херсонской области.

Сейчас подтверждено, что российские военные потеряли семь солдат, пять единиц авто-бронетехники и реактивную систему залпового огня "Град". Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Кроме того, уничтожены крупнокалиберная пушка "Гиацинт", оперативно-тактический беспилотник-разведчик и две камеры вражеского видеонаблюдения.

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В командовании напомнили, что российские самолеты ударили ночью по южным регионам Украины. В частности, враг направил пять ракет Х-22 по Николаевской области и одну - на Херсонщину, а вчера нанес ракетный удар, предположительно с берегового ракетного комплекса "Оникс", по гидропарку в Херсоне.

Также враг сбрасывал на мирное население управляемые авиабомбы и тому подобное. Из-за террора оккупантов на Херсонщине погибли шесть спасателей-взрывотехников, еще двое были ранены, в том числе - медработница.

Война в Украине - удары по россиянам

Как сообщал УНИАН, украинская авиация 6 мая нанесла семь ударов по врагу. Уничтожен зенитно-ракетный комплекс, 7 ударных и 8 разведывательных беспилотников и тому подобное.

В целом, отметили в Генштабе, россияне за прошедшие сутки потеряли на территории Украины 18 беспилотников, две РСЗО, 18 артиллерийских систем и кучу другой техники. А еще российская армия поубавилась на 660 солдат.

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