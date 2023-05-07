Также в минувшие сутки наши военные уничтожили более полусотни единиц различной военной техники россиян.

Потери России в Украине за минувшие сутки, 6 мая, выросли еще на 660 оккупантов. Всего с 24 февраля 2022 года в Украине ликвидировано 194 тысячи 430 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также за прошедшие сутки наши военные уничтожили более полусотни единиц различной военной техники россиян.

В частности, российская захватническая армия потеряла вчера 6 танков, а всего за более чем год полномасштабного вторжения - 3 тысячи 723. Нет больше у россиян и 10 боевых бронированных машин (всего - 7248).

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Также ВСУ превратили в металлолом 18 российских артиллерийских систем (всего - 3010); 2 реактивных системы залпового огня (554); 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5952) и 5 единиц специальной техники (380). Потерял агрессор еще и 18 беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 2572).

К сожалению, не изменилось в течение субботы количество уничтоженных российских самолетов (308); вертолетов (294); средств противовоздушной обороны (306); кораблей и катеров (18) и крылатых ракет (947).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, в частности по зенитно-ракетному комплексу. А ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также российское артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Также в Генштабе отметили, что самые тяжелые бои велись за города Бахмут и Марьинка. Российские захватчики совершили 6 мая около 50 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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