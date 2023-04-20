Во время проверок оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

На временно оккупированной Херсонской области захватчики увеличили количество патрулей и проверок гражданских. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений", - сообщили в Генштабе.

В частности, увеличилось количество патрулей и участились проверки гражданских.

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"В то же время во время таких проверок оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сводке.

Война новости - ситуация на юге Украины

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают вести оборонительные действия. В частности, враг усиливает давление на местное население принудительной паспортизацией. А вот в городе Скадовск начали "затягивать удавку" даже коллаборантам и сообщникам РФ.

Кроме того, по мнению британской разведки, РФ отправила на юг Украины новую группу войск - Днепрскую. Существование этой группы войск предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь, предположили аналитики.

В то же время враг продолжает массированные обстрелы правого берега Херсонской области, который России пришлось оставлять в ходе украинского контрнаступления в ноябре 2022 года, после того как южная группировка войск оккупантов была лишена почти всех путей снабжения боеприпасами и техникой.

В обстрелах населенных пунктов захватчики прибегают к новым циничным уловкам - россияне поражают заминированные территории предприятий и сельскохозяйственных угодий, что приводит к дальнейшей детонации.

По состоянию на январь 2023 года на оккупированной части Херсонщины оставалось всего 20-30% населения. В то же время в Херсоне из-за обстрелов россиян по состоянию на январь было не более 20% жителей.

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