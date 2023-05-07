Россияне атаковали группу пиротехников с беспилотника.

В Офисе генерального прокурора рассказали новые подробности гибели шестерых пиротехников ГСЧС на Херсонщине. Предварительно, российские оккупанты сбросили на группу взрывной предмет с беспилотника.

"На месте происшествия правоохранительными органами установлено 6 погибших – это работники ГСЧС. Еще двое сотрудников ГСЧС с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Facebook.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Травмирование и гибель пиротехников в Украине

13 марта на Херсонщине во время разминирования на взрывном устройстве подорвались четверо пиротехников. Спасателей госпитализировали. Все они находились в состоянии средней тяжести.

В начале января 2023 года на Харьковщине погиб начальник группы пиротехников с Тернопольщины Сергей Гоцуляк. Трагедия произошла в Изюмском районе области в результате детонации боеприпасов.

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