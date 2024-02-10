Уничтожены склады боеприпасов и пункты управления.

За прошедшие сутки, 9 февраля, украинская авиация нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, бойцы из ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, а также 2 склада боеприпасов врага.

При этом российские войска нанесли 73 авиационных удара, совершили 76 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Также они атаковали Украину дронами-камикадзе.

Видео дня

"Авиационным ударам подверглись: Леоновка Черниговской области; Юнаковка, Яблоновка, Кондратовка Сумской области; Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное, Березники, Нестерное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Новомихайловка, Угледар Донецкой области; Работино Запорожской области; Красный Маяк, Крынки, Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 9 февраля, на фронте между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами произошло 111 боевых столкновений. Враг наступал на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском, Херсонском, Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях.

В ночь на 10 февраля оккупанты снова атаковали Харьков. В результате пожара, который произошел из-за ударов по городу, погибли семь человек, трое из которых - дети.

Впоследствии воздушные силы ВСУ рассказали, что россияне запустили по Украине 31 дрон. Целью стали Харьковская и Одесская область. В Одесской области пострадали четыре человека.

Вас также могут заинтересовать новости: