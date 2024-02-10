Враг наступал на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском, Херсонском, Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях.

За прошедшие сутки, 9 февраля, на фронте между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами произошло 111 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении силы обороны отразили 11 атак возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил 14 атак вблизи Белогоровки Луганской области и Терновок, Ямполовки Донецкой области, но успеха не имел. Еще 22 попытки штурмов были на Бахмутском направлении недалеко от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Видео дня

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области", - рассказали в ведомстве.

На Марьинском направлении бои велись вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там ВСУ отбили 19 атак. На Шахтерском направлении было россияне совершили 2 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области, но успеха не имели. На Запорожском направлении наши воины сдержали три атаки оккупантов западнее Новопокровки, Вербового и в районе Работиного.

"На Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" российские оккупанты все чаще совершают химические атаки. За сутки россияне совершили 6 сбросов из БПЛА боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия хлорпикрин (предположительно, гранаты к-51).

Украинская армия вынуждена выстреливать на день лишь около трети от того количества снарядов, которая необходима для обороны собственных позиций. Эта ситуация является результатом остановки американской помощи и неспособности ЕС выполнить взятые на себя обязательства по снарядам, пишет Financial Times.

Вас также могут заинтересовать новости: