Ночью захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив 17 беспилотников типа Shahed.

Вооруженные силы Украины "прогрели" российских оккупантов, в течение суток ударив, в частности по складам и районам скопления врага.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях", - отметили в Генштабе.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 беспилотников типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 11 ударных БПЛА.

Авиационным ударам подверглись 12 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Днепропетровской и Николаевской.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

"Подразделениями ракетных войск нанесены удары по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум складам боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине на 8 февраля

Как сообщал УНИАН, в течение суток ВСУ уничтожили еще 910 российских оккупантов. Так, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили уже около 392 тыс. 380 человек.

Что касается военной техники, то в частности вражеских танков было уничтожено в общей сложности уже 6 тыс. 383 единицы, боевых бронированных машин - 11 тыс. 899, артиллерийских систем - 9 тыс. 411, а реактивных систем залпового огня - 980.

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