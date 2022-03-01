В то же время он отмечает, что "сложности есть".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что украинская армия сильная и понимает, что делает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Мы четко осознавали, что россияне сделают такую вещь. Мы понимали, о чем идет речь. Мы понимали это довольно давно. Мы готовились. И сказать, что для нас это была неожиданность, я не могу. Более того, я могу сказать, что в 5 часов, когда началась эта война, в 05.15 у президента уже собрались все представители Совета нацбезопасности и обороны. Потому что мы были готовы к тому... у нас была информация, что это может произойти. Но до последнего времени мы в это не верили, и считали, что это не может произойти именно со стороны Беларуси. К большому сожалению, это произошло", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что украинская армия сильна и понимает, что делает.

"Надо четко осознавать: наша армия сильная, мы понимаем, что мы делаем... Потому что никто не представлял, что такая армада подвинется на нашу страну. Но я хочу сказать: наши военные сознательные, они понимают, что им надо делать", - добавил он.

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