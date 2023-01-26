Там отметили, что сейчас для формирования мощных ударных группировок ВСУ нужны танки, БМП, тяжелое вооружение.

ВСУ необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление своим оккупантам в Украине.

Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий заявил в интервью CNN. По его словам, оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через временно оккупированный Крымский полуостров в южные области.

"Сейчас российские военные склады расположены по 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности", - сказал Скибицкий.

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Он добавил, что дальнобойная артиллерия также нужна для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как РФ перебросит подкрепление.

"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника", - пояснил представитель ГУР.

Угроза нового наступления РФ на Украину

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что решающим временем в войне с РФ будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано большое новое российское наступление.

Позже президент Владимир Зеленский сказал, что существует угроза нового наступления россиян из Беларуси но эти наступательные действия будут безуспешными.

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