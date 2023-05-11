Окончательный вариант контрнаступления будет приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые будут в день принятия решения, отметил секретарь СНБО.

Украина имеет несколько вариантов проведения контрнаступательных действий. Окончательное решение по контрнаступлению будет зависеть от актуальных обстоятельств, об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Окончательная карта (контрнаступления - УНИАН) утверждается в кабинете президента (Владимира Зеленского - Ред.), верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Вариантов у нас не один, не два, а несколько. Окончательное решение будет приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые будут в день принятия решения", - заявил чиновник.

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Важные новости о контрнаступлении Украины - что надо знать

Напомним, на днях Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал не рассматривать контрнаступление как большую решающую битву, поскольку это будет ряд мероприятий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы для отвоевания территорий, захваченных Россией с 24 февраля 2022 года.

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