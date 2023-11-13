Киев и Москва могут оказаться в замкнутом кругу, считает магистр политологии.

Не прекращается полномасштабная российско-украинская война, и Украина и РФ имеют общую проблему - нехватка офицеров.

Из-за такой проблемы стороны конфликта могут оказаться в ловушке, идет речь в материале Майкла Пека на businessinsider.com. Пек - это магистр политологии и автор материалов на тему обороны, статьи которого публиковало много известных западных изданий.

"И Россия, и Украина могут оказаться в ловушке замкнутого круга, где отсутствие офицеров приводит к менее эффективному руководству и контролю, что затрудняет операции на поле боя и приводит к увеличению потерь. Это, в свою очередь, приводит к привлечению еще больше неопытных офицеров и солдат", - отметил эксперт.

Видео дня

По его мнению, в течение зимы и в следующем году Киев и Москва, вероятно, будут продолжать мобилизацию, расширять подготовку войск, а также создавать или закупать оружие.

"Но отсутствие опытных младших лидеров повышает перспективу конфликта между двумя неуклюжими армиями, неспособными вести больше, чем статическую окопную войну", - считает Пек.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что потери Украины в войне минимум в пять раз меньше, чем вражеские.

Очень интересные новости Украины о войне - что сейчас стоит знать

В начале ноября издание The Economist опубликовало статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в которой говорилось, что война с РФ в Украине превращается в позиционное противостояние на истощение, и это выгодно оккупантам.

По словам главнокомандующего, чтобы вырваться из такого рода войны нашей армии, в частности, нужна авиация, поскольку для масштабных операций на земле необходимо держать под контролем небо.

Вас также могут заинтересовать новости: