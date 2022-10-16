Пошаговое руководство включает пять пунктов.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовали инструкцию, как обезопасить себя от иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Она включает пять пунктов, которые помогут избежать травм и гибели от вражеских беспилотников.

Инструкцию выложили на официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции.

"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну", — заявили в Министерстве.

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Инструкция, как обезопасить себя от иранских беспилотников оккупантов

Движок Shahed громкий, при приближении он напоминает работу мотора мопеда или бензопилы.

Если услышите этот звук, необходимо спрятаться в специально оборудованных укрытиях. Подойдут также подвалы, подземные паркинги, цокольные этажи домов и переходы. В крайнем случае нужно воспользоваться правилом "двух стен".

Не оставайтесь в транспорте: выйдите и отбегите от дороги, чтобы найти укрытие.

Пытайтесь отыскать укрытие подальше от военных и стратегических объектов, а также административных учреждений.

Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники или заправок и так далее.

Использование иранских дронов в Украине: основная информация

Сведения о приобретении Россией у Ирана тысячи дронов-камикадзе Shahed-136 появились в середине августа, хотя в Тегеране продолжают официально отрицать сделку. На этом фоне Украина обратилась к Израилю с просьбой предоставить разведывательные данные об упомянутых БПЛА. Как сообщили СМИ, этот запрос удовлетворили.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что РФ в целом приобрела 2400 дронов-камикадзе у Ирана. Такие данные удалось получить украинской разведке.

Первый иранский БПЛА бойцы ВСУ "приземлили" 13 сентября в Харьковской области. А с конца месяца оккупанты начали регулярно применять эти беспилотники. Например, в ходе массированного обстрела мирных украинских городов 10 и 11 октября с помощью дронов-камикадзе атаковали объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге и ТЭС в Винницкой области.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ВСУ сейчас сбивают от 85 до 90% иранских беспилотников, которые используют рашисты. Показатели зависят от дня, однако часть БПЛА все же прорываются.

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