Также частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые изображения позиций российских войск.

Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Также он отметил, что частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые изображения позиций российских войск.

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NYT отмечает, что ранее Украина также просила Израиль о предоставлении систем противовоздушной обороны, учитывая успех "Железного купола" этой страны, а также дальнобойного ЗРК "Барак 8". Однако Израиль пока отказывался, не желая провоцировать Россию на препятствование израильским авиаударам в Сирии, где РФ имеет военное присутствие.

Война в Украине: помощь от Израиля

Напомним, ранее издание Axios сообщало, что Украина просила Израиль поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне. Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем по обмену разведданными и координации позиции.

По словам израильских официальных лиц, Киев надеется на четкую позицию Израиля относительно войны, чего страна длительное время избегала из-за собственных связей с Россией.

В сентябре издание Times of Israel сообщало, что израильская компания продала Польше системы по противодействию иранским дронам Shahed-136, чтобы таким образом передать их украинским военным. Согласно отчету, Минобороны Израиля понимало, что конечным пользователем систем будет Украина, но решило не вмешиваться.

Иранские дроны-камикадзе - что известно

Как сообщал УНИАН, в середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погибли два человека. В тот же день было сбито 5 иранских дронов, которыми враг пытался атаковать Одессу.

В тот же день на юге Украины сбили многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки.

МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Однако Иран опроверг обвинения Украины в продаже России дронов-камикадзе и заявил о "влиянии третьих стран". Также там заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

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