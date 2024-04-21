"Западный альянс" на самом деле является глобальной сетью союзников, которые считают себя вовлеченными в ряд связанных региональных конфликтов.

Принятие Палатой представителей Конгресса США пакета помощи Киеву как минимум "удержит Украину в борьбе" против российских оккупантов. Об этом говорится в материале Financial Times.

Авторы считают, что предоставление Украине новой военной помощи на 61 миллиард долларов может стать переломным моментом в войне с Россией - как минимум, это удержит Украину в борьбе.

"Россияне будут продолжать надеяться, что если Дональда Трампа изберут президентом в ноябре, это может быть последний большой пакет американской военной помощи. Но и это может быть не фатальным для украинского дела. Военная промышленность Европы с опозданием начинает действовать, и в 2025 году она будет в лучшем положении для обеспечения Украины", - пишет СМИ.

Авторы статьи утверждают, что сейчас "западный альянс" на самом деле является глобальной сетью союзников, которые считают себя вовлеченными в ряд связанных региональных конфликтов: Россия - главный противник в Европе. Иран является наиболее разрушительным государством на Ближнем Востоке. Северная Корея является постоянной опасностью в Азии. Поведение и риторика Китая становятся более агрессивными, и он может использовать ресурсы, которые недоступны Москве или Тегерану.

"Поэтому США и их союзники считают, что они играют в оборону, поддерживая страны, которые находятся на линии огня оси противников - прежде всего Украину, Израиль и Тайвань. Америка играет в потенциально смертоносную игру разума со своими противниками, выборочно разворачивая военную силу в надежде предотвратить взрыв более широкой войны. Украина борется за собственную свободу и независимость. Но это также линия фронта в потенциально гораздо большем конфликте", - говорится в статье.

Помощь США Украине

В субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Общий пакет помощи Киеву предусматривает расходы бюджета Соединенных Штатов на сумму 60,84 миллиарда долларов.

В то же время принятие документа является лишь первым этапом утверждения помощи. Теперь свое согласие должна дать верхняя палата Конгресса - Сенат, после чего свою подпись должен поставить президент США Джо Байден.

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