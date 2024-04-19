Украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и одному пункту управления врага.

В течение суток на Авдеевском направлении фронта украинскими войсками было отражено 26 атак российских оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток было зафиксировано 79 боевых столкновений. Враг нанес 25 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 26 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, но под артиллерийским и минометным огнем там оказались около 15 населенных пунктов.

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"На Лиманском направлении Силами обороны отражено девять атак в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Часов Яр и Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза атаковал позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил шесть безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 10 населенных пунктов.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и одному пункту управления противника", - сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал УНИАН, 14 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская захватническая армия получила задание захватить Часов Яр до 9 мая.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко высказал мнение, что в направлении Часового Яра очень сложная ситуация. В то же время он отметил, что наступление на город для оккупантов не будет легким, поскольку там большое количество населенных пунктов, сел и не лучший для их продвижения ландшафт и рельеф.

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