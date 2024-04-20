Пентагон уже упаковал все "подарки" для ВСУ и только ждет отмашки от политического руководства США, чтобы передать их украинцам.

Украина получит первую партию оружия от США "меньше, чем через неделю" после того, как Конгресс США примет новую программу помощи Киеву и президент Байден подпишет этот закон. Об этом официальные лица США рассказали The Washington Post на условиях анонимности.

Отмечается, что в эти выходные Палата представителей Конгресса должна рассмотреть законопроект о помощи Украине, предложенный спикером Майком Джонсоном. Если его примут, то на следующей неделе этот документ рассмотрит Сенат Конгресса, где обещают не затягивать с принятием. Если и Сенат скажет свое "Да", останется получить лишь подпись Байдена, который тоже одобрительно отозвался о документе.

Ранее источники Пентагона уже рассказали СМИ, что военные США начали паковать новую партию оружия для Украины заранее, чтобы передать ее сразу, как будет согласие Конгресса.

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После принятия закона о помощи Украине "понадобится меньше недели, прежде чем часть оружия попадет на поле боя", - заверил один из собеседников издания.

Что именно войдет в первую партию оружия и в каком количестве - пока неизвестно. The Washington Post предполагает, что там точно будут 155-миллиметровые боеприпасы для артиллерии и реактивные снаряды "средней дальности". Также, вероятно, Украина получит дополнительные средства ПВО, в частности зенитные ракеты.

Конгресс рассмотрит закон о помощи Украине

Как писал УНИАН, вероятно, в субботу 20 апреля Палата представителей рассмотрит новый законопроект о военной помощи Украине - впервые за более чем полгода. По оценкам Financial Times, есть достаточно высокие шансы, что документ одобрят, хотя голосование еще может сорвать Дональд Трамп, который до сих пор не дал своей однозначной оценки этому документу.

В верхней палате Конгресса - Сенате - обещают быстро дать свое согласие на этот законопроект, если он успешно пройдет через нижнюю Палату представителей. Также закон хотят отправить на подпись Байдену в кратчайшие сроки.

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