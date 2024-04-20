Рассмотрение вопроса запланировано на 20 апреля ориентировочно в 20:20-20:30 по киевскому времени.

Все поправки к законопроекту о поддержке США Украине были отклонены в Палате представителей Конгресса. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что, в частности, была отклонена поправка конгрессвумен Виктории Спарц, которая предлагала исключить из законопроекта четыре положения, связанные с программой, позволяющей Белому дому выделять Украине оружие непосредственно со складов американской армии.

Также парламентарии не поддержали поправку конгрессвумен Кэт Каммак, которая предлагала отменить все невоенное финансирование, связанное с Украиной, и поправку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая предлагала "каждую сумму в долларах в этом законе уменьшить до нуля".

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"Конгрессмен Кевин Герн от Оклахомы сам отозвал свою четвертую поправку, в которой предлагал запретить использование средств "Фонда поддержки экономики" для выплаты пенсий", - пишет СМИ.

Помощь США Украине - последние новости

Накануне в Конгрессе США сделали шаг к утверждению помощи Украине. В Палате представителей провели процедурное голосование. Решение поддержали 316 республиканцев и демократов.

Голосование позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей законопроекты об иностранной помощи. Рассмотрение вопроса запланировано на 20 апреля ориентировочно в 20:20-20:30 по киевскому времени.

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