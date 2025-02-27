По мнению советника главы ОП, нужно "прийти и объяснить, что НАТО - это опция".

Украинская власть продолжает поднимать вопрос НАТО на встречах и переговорах, несмотря на нежелание американцев. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Обсуждается инициативность. Вот кто будет заявлять что, то и будет на столе переговоров. Приходит президент Зеленский и говорит, мы обсуждаем: А,В,С. Вы говорите, что мы не можем быть членами НАТО? Но мы считаем, что пакет НАТО все равно лежит на столе. И он каждый раз говорит - НАТО для вас дешевле всего", - отметил он.

При этом, по словам Подоляка, Альянс может стать гарантией даже для РФ.

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"И наоборот - Россия, если бы она была немного более адекватной, для них это было бы гораздо понятнее. Почему НАТО - это регламенты и ограничения. Когда кто-то в НАТО - вы четко знаете, сколько у него вооружения, где оно находится, когда он может его задействовать", - пояснил советник.

По его мнению, нужно "прийти и объяснить, что НАТО - это опция".

"Она обойдется вам дешевле, и может быть инструментом гарантии для другой страны, которая не является членом НАТО", - добавил Подоляк.

Возможность вступления Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что не поддерживает стремление Украины вступить в НАТО как способ закончить войну.

"Но могу сказать одно - о НАТО можете забыть. Я думаю, что по этой причине все это [война России с Украиной], вероятно, и началось", - сказал он.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна не имеет возражений относительно вступления Украины в НАТО, однако призвал к реалистичному подходу в этом вопросе.

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