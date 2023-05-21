Украинские военные выжали из Patriot буквально то, о чем американцы сами не догадывались.

Украинские зенитчики, сбив российские "Кинжалы", спасли репутацию американских ЗРК Patriot.

Об этом заявил эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV. По его словам, перед получением этих систем ожидалось, что они будут сбивать ракеты "Искандер" и Х-22, а о более сложных "Кинжал" и С-400 тогда даже не упоминалось.

В Саудовской Аравии есть 200 пусковых установок Patriot, соответствующая инфраструктура и помощь американских инструкторов. Несмотря на это, у них эти ЗРК показали себя не так эффективно.

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"История заключается примерно в том, что примерно раз в два-три месяца йеменские хуситы обстреливают Саудовскую Аравию комбинированными ударами с использованием Shahed 136, довольно примитивных баллистических ракет и очень примитивных копий Х-55. После того, как наши зенитчики сбили шесть "Кинжалов" за один раз, то подобная комбинация раз в два-три месяца, это [не так сложно]. А Саудовская Аравия со своими зенитчиками, которых готовили американские инструкторы, иногда умудрялась не отражать такие атаки", — пояснил эксперт.

Из-за ситуации в Саудовской Аравии репутация Patriot падала во всем мире. Россия даже предлагала саудитам продать комплекс "Абакан", который якобы может сбивать баллистические цели.

"Буквально Аллах спас Саудовскую Аравию, чтобы не сделать такую ерунду и не купить у россиян эти ЗРК, и не просадить окончательно репутацию американского Patriot. Американцы долго думали, жались: давать нам, не давать. Получается, что наши зенитчики со сжатым курсом обучения, выжали из Patriot буквально то, о чем американцы сами не догадывались", — отметил Киричевский.

ЗРК Patriot в Украине - что сообщалось

Как ранее сообщал УНИАН, 23 апреля в Украину прибыл один из обещанных дивизионов американских ЗРК Patriot. Позже на боевое дежурство вышел и второй дивизион Patriot.

С помощью этой системы украинские силы ПВО смогли перехватывать и уничтожать российские ракеты "Кинжал", что оккупанты называли "гиперзвуковыми".

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