Средства борьбы с Х-22 у Украины уже есть, отметил эксперт.

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot способны сбивать российские сверхзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования Х-22.

"Баллистические ракеты Х-22 теперь входят в ту же когорту, что и "Кинжалы". Если "Кинжалы" сбили, и они оказались обычными баллистическими сверхзвуковыми ракетами, то Х-22 будут сбивать. И мы готовы сбивать", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, данные ракеты могут сбивать и комплексы SAMP-T.

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"Так что, не переживайте, средства борьбы с Х-22 у нас уже есть", - добавил Жданов.

ЗРК Patriot в Украине - что сообщалось

Напомним, о том, что в Украину прибыл один из обещанных дивизионов американских зенитных ракетных комплексов Patriot, стало известно 23 апреля.

Воздушные силы ВСУ опубликовали первые кадры боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине.

Позже командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что и второй дивизион Patriot вышел на боевое дежурство в Украине.

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