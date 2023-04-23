О прибытии в Украину систем Patriot 19 апреля сообщил министр обороны Алексей Резников.

В Украину пока прибыл один из обещанных дивизионов (батарей) противоракетной системы Patriot, отметил в эфире телемарафона спикер ВВС Юрий Игнат.

Он добавил, что Patriot уже заступил на боевое дежурство. Накануне позиции бойцов ПВО посетил и командующий Воздушных сил.

"Один из дивизионов уже заступил несколько дней назад, работает. Остальные, что нам обещали, уже в пути к своим позициям. Будем надеяться, что уже вскоре будут какие-то результаты против рашистских самолетов в частности", - уточнил Игнат, продемонстрировав в эфире селфи с Patriot.

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Что могут сбивать Patriot

В этом же эфире Игнат подтвердил, что Patriot способны сбивать ракеты С-300, которыми Россия, в частности, бьет по Харькову и другим прифронтовым городам, поскольку те летят по баллистической траектории.

Однако Украина не может себе позволить тратить ресурс дорогостоящих ракет Patriot на дешевые цели. Помочь защитить Харьков могло бы другое вооружение.

В то же время эти системы позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА.

Patriot в Украине - главное

19 апреля министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем противовоздушной обороны Patriot. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк уточнил, что речь идет о Patriot, обещанные от США, Нидерландов и Германии.

США анонсировали передачу ЗРК Patriot еще в декабре 2022-го. Вскоре к передаче Patriot для Украины присоединилась и Германия.

Patriot MIM-104 от Raytheon - это довольно старая система, которая стала в строй еще в 70-х годах и остается основным ЗРК для США и ряда стран НАТО благодаря постоянным модернизациям. Для уничтожения воздушных целей MIM-104 Patriot PAC-3 использует ракету PAC-2, которая имеет задекларированную способность уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км. Ракета имеет собственную радиолокационную головку самонаведения и скорость до 4,1 Маха.

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