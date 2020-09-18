Сейчас решается вопрос изменения отдельных пунктов «формулы», чтобы закон «заработал».

Украинская сторона согласилась на внедрение так называемой «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса.

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Об этом в эфире Право на власть заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, депутат от «Слуги народа» Андрей Костин.

По его словам, сейчас решается вопрос изменения отдельных пунктов «формулы», чтобы закон «заработал».

«Мы согласились на то, чтобы была включена формула Штайнмайера в закон об особом порядке местного самоуправления. Далее: идут переговоры о том, какие пункты должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включенной формуле Штайнмайера работал с точки зрения права. Вот об этом сейчас идет речь», – заявил он.

Формула Штайнмайера: что известно

Формулой Штайнмайера назвали предложенные в октябре 2015-го главой ФРГ механизмы выполнения Минских соглашений.

"Формула" заключается в проведении местных выборов в ОРДЛО в соответствии с Конституцией Украины, подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ – постоянное вступление в силу об особом местном самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Одновременно с имплементацией этого закона – вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.

В то же время Киев с 2015 года настаивал на поэтапном урегулировании конфликта на Донбассе, тогда как Россия и главари боевиков уверяют, что пункты должны выполняться одновременно, а не в хронологическом порядке.

Представители действующего президента Владимира Зеленского теперь обвиняют предшественников в том, что они согласились на «формулу», а власть, мол, должна руководствоваться договоренностями 2016 года.

Впрочем, предыдущая власть настаивала на предпосылках в вопросе безопасности, а «формула» немецкого министра объясняет процедуру только проведения выборов и вступления в силу закона об особом статусе.

Вопрос имплементации "формулы Штайнмайера" в очередной раз затронули на "нормандском саммите" 9 декабря во Франции. Тогда украинцы гневно отреагировали на возможность ее введения акциями протеста.

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Автор: Яна Ставская