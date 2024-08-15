Украинский омбудсман отметил, что была коммуникация, инициированная российской стороной.

Ситуация в Курской области РФ, где продвигаются украинские силы, заставила российскую сторону проявлять инициативу в вопросе обмена военнопленными. Об этом в эфире телемарафона сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Относительно ситуации с российскими военнопленными, я не могу раскрывать детали. Но все видели эти видео, когда российские военные сдаются в плен. Опять же, представители Вооруженных сил Украины на основании Женевской конвенции берут в плен, обеспечивают права российских военнопленных. Никто их не подвергает пыткам, никто не расстреливает, в отличие от российских вооруженных сил", – акцентировал Лубинец.

Он добавил, что российских военнопленных, которые нуждаются в медицинской помощи, доставляют в специальные места, где ее оказывают. Затем они транспортируются в военные лагеря, которые создала Украина во исполнение Женевской конвенции.

Видео дня

Омбудсман отметил, что "был инициативный разговор со стороны российского контрвизави" по обмену пленными.

"Я очень надеюсь, что, несмотря на публичные заявления российских СМИ, что якобы россияне приняли решение приостановить какие-то обмены. У нас в настоящее время обмен информацией происходит. Я так же информирую и МККК, и ООН, что права российских военнопленных защищаются, мы мониторим эту ситуацию. И в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", – подчеркнул Лубинец

Он ожидает, что ситуация в Курской области, возможно, все же изменит позицию РФ, которая постоянно находит новые аргументы, чтобы не проводить обмены военнопленными.

"Я вижу, что эта ситуация, по крайней мере, заставила инициативу проявлять с российской стороны. Чем она завершится, пока мы не знаем. Но украинская сторона всегда готова проводить обменные процессы", – акцентировал омбудсмен.

В то же время на уточняющий вопрос, были ли среди пленных в Курской области "кадыровцы" из подразделения "Ахмат", он ответил, что не занимается "фиксацией, из каких воинских частей попали российские военнопленные в украинский плен".

"Но скажу так, что эта ситуация позволяет мне более позитивно – сдержанно, но более позитивно – сейчас рассуждать об обменах военнопленных", – констатировал он.

Операция в Курской области и пленные россияне

Как писал УНИАН, 14 августа Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны продвигаются в Курской области. Он отметил, что с начала суток на разных участках продвижение составляет от одного до двух километров. Кроме того, за это время было взято в плен еще более 100 российских военных.

В то же время народный депутат Михаил Цимбалюк рассказывал, что во время операции в Курской области Силам обороны Украины удалось взять в плен "жирных фигур", которых россияне захотят скорее вернуть в рамках обмена. В частности, речь идет о кадыровцах, которые пополняют обменный фонд.

По информации СМИ, в плен к ВСУ в Курской области России таки попали "кадыровцы". Но в "Ахмате" открестились от них, заявив, что это якобы бойцы другого подразделения.

11 августа проект "Хочу жить", созданный при поддержке МО и ГУР Украины обнародовал видео с вероятными военнопленными бойцами подразделения "Ахмат".

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