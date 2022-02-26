Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала войны по состоянию на сегодняшнее утро были убиты 3,5 тысяч российских солдат, менее 200 были взяты в плен.

Украина призывает Международный комитет Красного Креста помочь с вывозом тел убитых российских солдат в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Мм просим, чтобы Международный Красный Крест помог вывези тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов, это гуманитарная потребность, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в Российскую Федерацию", - подчеркнула Верещук.

Она добавила, что в РФ должны знать, сколько тел оккупантов сегодня лежит на украинской земле.

"Красный Крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решить эту гуманитарную проблему", - сказала Верещук.

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 26 февраля, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала войны были убиты 3,5 тысяч российских солдат, менее 200 были взяты в плен.

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