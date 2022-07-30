Украина предлагает Российской Федерации провести обмен гражданскими лицами.
Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Согласно Женевским конвенциям, если государство, принимающее участие в боевых действиях, признает, что оно удерживает гражданских, оно должно их вернуть. Гражданских должны отпускать, причем без каких-либо условий. Российская Федерация признала сначала, что у нее есть перечень гражданских, которых она удерживает, затем она начала приравнивать гражданских к военнопленным. Мы требуем, чтобы этот принцип через наших международных партнеров был изменен, и мы начали освобождать гражданских", - сказал Лубінець.
По его словам, по этому направлению уже есть наработки.
"Есть подобные категории граждан РФ на территории Украины. Мы готовы начать процесс, который в юридическом смысле должен выглядеть, как "вы отпускаете гражданских без всяких условий, мы отпускаем гражданских без всяких условий". Это согласно международным конвенциям... Поэтому мы вышли с такой инициативой, есть такая категория российских граждан, она является достаточно большой", - сказал он.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска продолжают медленное наступление на Донбассе, намереваясь выйти на админграницы Донецкой области. Боевые действия продолжаются возле Семигорья, Зайцево, Вершины, Красногоровки и Павловки.
Вместе с тем, по словам экспертов Conflict Intelligence Team, у ВСУ есть успехи на Изюмском направлении. Наши военные продвинулись в сторону севера на несколько километров.
Туда же, как пишут СМИ, враг стягивает дополнительную технику. Часть транспортируют по железной дороге из Белгородской области. В дальнейшем оккупанты могут использовать эту технику для боев на Изюмском или Славянском направлениях.
На Херсонском направлении защитники продолжают отрезать логистику российской группировки, сконцентрированной в области, путем ударов по стратегически важным мостам. По обновленным данным, ВСУ "закрыли" ж/д линию по Антоновскому мосту.
В связи с чем враг вынужден в быстром темпе строить ненадежные понтонные переправы и использовать паромные пути.
У России наметилась и проблема с пополнением личного состава. РФ в настоящее время занимается активной вербовкой добровольцев.
В боях с Россией украинские силы ликвидировали уже 40 670 оккупантов и тысячи единиц техники.