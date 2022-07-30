Согласно Женевским конвенциям, если государство, принимающее участие в боевых действиях, признает, что оно удерживает гражданских, оно должно их вернуть.

Украина предлагает Российской Федерации провести обмен гражданскими лицами.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Согласно Женевским конвенциям, если государство, принимающее участие в боевых действиях, признает, что оно удерживает гражданских, оно должно их вернуть. Гражданских должны отпускать, причем без каких-либо условий. Российская Федерация признала сначала, что у нее есть перечень гражданских, которых она удерживает, затем она начала приравнивать гражданских к военнопленным. Мы требуем, чтобы этот принцип через наших международных партнеров был изменен, и мы начали освобождать гражданских", - сказал Лубінець.

По его словам, по этому направлению уже есть наработки.

"Есть подобные категории граждан РФ на территории Украины. Мы готовы начать процесс, который в юридическом смысле должен выглядеть, как "вы отпускаете гражданских без всяких условий, мы отпускаем гражданских без всяких условий". Это согласно международным конвенциям... Поэтому мы вышли с такой инициативой, есть такая категория российских граждан, она является достаточно большой", - сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают медленное наступление на Донбассе, намереваясь выйти на админграницы Донецкой области. Боевые действия продолжаются возле Семигорья, Зайцево, Вершины, Красногоровки и Павловки.

Вместе с тем, по словам экспертов Conflict Intelligence Team, у ВСУ есть успехи на Изюмском направлении. Наши военные продвинулись в сторону севера на несколько километров.

Туда же, как пишут СМИ, враг стягивает дополнительную технику. Часть транспортируют по железной дороге из Белгородской области. В дальнейшем оккупанты могут использовать эту технику для боев на Изюмском или Славянском направлениях.

На Херсонском направлении защитники продолжают отрезать логистику российской группировки, сконцентрированной в области, путем ударов по стратегически важным мостам. По обновленным данным, ВСУ "закрыли" ж/д линию по Антоновскому мосту.

В связи с чем враг вынужден в быстром темпе строить ненадежные понтонные переправы и использовать паромные пути.

У России наметилась и проблема с пополнением личного состава. РФ в настоящее время занимается активной вербовкой добровольцев.

В боях с Россией украинские силы ликвидировали уже 40 670 оккупантов и тысячи единиц техники.

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