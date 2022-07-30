Чиновник также рассказал, что запросил у российской стороны информацию о погибших и раненых военнопленных.

Украина начала процедуру возвращения тел погибших пленных в Оленевке Донецкой области.

Об этом Суспільному рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире единого телемарафона.

"Я вчера (29 июля — УНИАН) официально обратился в Международный Комитет Красного креста, Мониторинговую миссию ООН, к их руководителям с тем, чтобы как уполномоченному Верховной Рады по правам человека мне предоставили возможность посетить это место военного преступления", - сказал Лубінець.

Он напомнил, что международные институты, в первую очередь ООН и МККК, были гарантами безопасности, когда бойцы выходили из "Азовстали". "Они гарантировали их безопасность и возвращение домой через процедуру обмена. И мы требуем, чтобы они этого придерживались. И так же предоставили мне лично, чтобы я туда прибыл", - сказал Лубинец. При этом отметил, что обратился к своей российской коллеги Татьяне Москальковой с предложением прибыть вместе с ним в Оленевку.

"Чтобы в нашем присутствии эксперты-международники взяли пробы грунта, материалов, чтобы было абсолютно открытое расследование", - сказал Лубинец.

Он также сообщил, что требует от РФ посетить раненых в Оленовке украинских военнопленных.

"Обязательное посещение раненых. Показания раненых будут служить дополнительным доказательством того, что на самом деле там произошло: как происходил процесс перевода, что говорили парням, почему их переводят в именно в этот барак. Насколько мы знаем, положительных изменений в условиях содержания там не было", — пояснил Лубинец.

Он также сообщил, что украинская сторона начала процедуру возвращения тел погибших военнослужащих, которые содержались в Оленевке.

Чиновник также рассказал, что запросил у российской стороны информацию о погибших и раненых военнопленных.

"Пока мы не получили списки. А я знаю, что у российской стороны они есть, но в настоящее время мы их не получили", - сказал омбудсмен.

Лубинец рассказал, что есть основания полагать, что речь идет о военной операции, которая давно готовилась.

"Этот барак был построен отдельно. Для нас это показатель того, что это военная операция давно готовилась", — пояснил омбудсмен.

Кроме того, по словам Лубинца, о подготовке к спецоперации свидетельствует и то, что на отдельных Telegram-каналах еще в июне обсуждалось, что украинские Вооруженные силы будут бить по Оленевке.

"Мы предполагаем, что это был взрыв изнутри здания. Поскольку бараки, расположенные рядом, не пострадали. Даже стекло не пострадало. Думаю, что все военные эксперты в один голос скажут, что это в принципе невозможно, если бы в барак попала любая ракета. Так же не пострадали каким-то, наверное, чудом, российские военные, которые там находились. Ни один работник этого исправительного учреждения тоже не пострадал", - сказал Лубинец.

Как один из вариантов, который рассматривается, это преступление совершили, чтобы скрыть то, что там происходило. Факты пыток, ненадлежащего содержания.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленевке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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