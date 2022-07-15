Оккупанты боятся и паникуют.

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поступившие на вооружение ВСУ, уже наделали много проблем российским захватчикам. Оккупанты паникуют и жутко боятся этих систем.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

По его словам, специфика работы систем HIMARS такова, что вычислить, откуда производится залп, очень сложно: самонаводящиеся ракеты, которые управляются спутником при наведении на цель, могут лететь по сложной траектории. Кроме того, промежуток времени, когда украинские защитники прибывают на место и разворачивают установку, откуда они производят выстрелы и возвращаются – очень мал, буквально несколько минут.

"Пока водитель ведет автомобиль к следующей точке, в настоящее время координатор задает следующие цели. Не нужно стоять на месте и эти процедуры решать. Поэтому HIMARS – фактически как фантом, поэтому его так боятся оккупанты", – отметил Мусиенко.

Сейчас россияне постараются уничтожить системы HIMARS, добавил эксперт.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский высказал мнение, что для перелома хода войны и победы над РФ Украине необходимо как минимум 300 систем залпового огня нового поколения, такого типа как HIMARS или M270 MLRS.

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