Во внешнеполитическом ведомстве обвиняют РФ в попытке создать информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.

Министерство иностранных дел отреагировало на очередные утверждения Российской Федерации о якобы наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", - подчеркнул Николенко.

По его словам, о чем говорят отчеты СММ ОБСЕ, так это о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозе личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ.

Читайте такжеГосдеп США о рисках вторжения РФ в Украину: мы готовы к ряду непредвзятых обстоятельств"Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала", - отметил спикер.

"Повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта", - добавил Николенко.

Как сообщает российское агентство "РИА Новости", пресс-секретарь МИД России Мария Захарова утверждает, что отчеты СММ ОБСЕ якобы свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе Гранитного и Старомарьевки. Она обвинила украинские власти в нагнетании напряженности на Донбассе, часть которого оккупирована российскими войсками.

Ситуация на границах Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о готовящемся вторжении российских войск в Украину может быть ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не планирует наступления на Донбассе, а ищет пути дипломатического урегулирования вооруженного конфликта, начатого Россией.

Автор: Виталий Саенко