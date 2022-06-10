Президент подчеркнул, что сейчас в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

По его словам, сейчас в Украине много дискуссий о том, какой должна быть экономическая политика государства и во время войны, и тогда, когда вернется мир.

"Хочу подчеркнуть одну деталь. Фундаментальную. Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни", - подчеркнул президент.

По его мнению, если мы говорим про нормальную, стабильную и прочную жизнь общества, работу государства, об обороне, то украинцы должны понимать: есть те, кто служит, и те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит.

"Итак, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институтов. Все, кто работает в украинской политике, кто влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что теневого в стране больше не будет", - подчеркнул он.

Напомним, Зеленский объяснил почему контроль над Украиной важен для России.

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