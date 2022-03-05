Украинские власти призывают распространять эту информацию среди граждан России, чтобы они доносили ее в семьи погибших и пленных военнослужащих.

Украина уже идентифицировала 550 убитых и пленных российских оккупантов, напавших на наше государство.

Об этом было сообщено в ходе телемарафона на украинских телеканалах.

Информацию об этих военнослужащих, участвовавших в войне против Украины, уже внесли в единый реестр.

Украинские власти призывают украинцев и всех, кто может это сделать, распространять эту информацию среди граждан России, чтобы они доносили ее в семьи погибших и пленных военнослужащих.

УНИАН также располагает соответствующими списками.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта составляют ориентировочно более 10 тысяч человек личного состава.

Продолжаются десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает военные ресурсы вражеских войск в Украине заканчиваются, потом наступит логистический коллапс.

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