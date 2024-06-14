На саммите в Швейцарии Киев планирует сосредоточиться на трех из 10 пунктов выдвинутой президентом Украины формулы мира.

В эти выходные в Швейцарии состоится украинский Саммит мира. Россию не пригласили. Украина хочет мира, но доверять своему врагу не может, говорится в материале Politico.

"Вы не можете сесть за стол переговоров с человеком, единственная цель которого - уничтожить вас", - сказал в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский.

Диктатор Владимир Путин заявил о готовности к разговору - но не с демократически избранным Зеленским, которого он считает нелегитимным.

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"Россия должна понять, с кем ей следует говорить и кому она может доверять", - сказал Путин в мае.

Около 90 стран из 160 приглашенных примут участие в саммите. Ключевые игроки, включая Китай и Саудовскую Аравию, а также, возможно, Южную Африку и Бразилию, пренебрежительно относятся к Западу. Украина даже обвинила Китай в помощи России в попытке сорвать саммит ради собственных интересов. Эти обвинения Пекин опровергает. Китай и Бразилия предложили альтернативный мирный план, более выгодный для Москвы.

Тем не менее, саммит может достичь прогресса в направлении прекращения боевых действий в Украине, поскольку Киев стремится консолидировать поддержку своих союзников, что впоследствии может быть использовано для давления на Россию относительно настоящих мирных переговоров в будущем. Встреча станет показателем поддержки.

Киев планирует сосредоточиться на трех из 10 пунктов выдвинутой президентом Украины формулы мира: продовольственная безопасность, ядерная безопасность и возвращение украинских детей и военнопленных.

"Мы открыты для идей. Но очень важно не передавать инициативу России", - сказал Зеленский, комментируя предстоящий саммит.

Предварительно определенные позиции

Председатель комитета по иностранным делам Рады Александр Мережко сказал, что Путину не хватает доброй воли для мирных переговоров.

"Россия никогда честно не пыталась достичь результата. Путин понимает, что единственный способ скрыть свое преступление - уничтожить жертву. Поэтому переговоры с ним не имеют смысла", - сказал Мережко.

Во время визита в Китай в мае Путин заявил, что готов к разговору только в том случае, если Киев "решится на это по-настоящему". Он обвинил Украину в войне и заявил, что хочет вернуться к предыдущим требованиям - чтобы Украина сдала все оккупированные территории и провела демилитаризацию, а также отказалась от своих стремлений вступить в НАТО.

Украина, со своей стороны, заявляет, что как страна, которая несет все бремя российской агрессии, только она может определить, каким должен быть мир.

Китай подтвердил свою давнюю позицию: "Китай всегда утверждает, что международная мирная конференция должна соответствовать трем важным элементам, а именно: признание как Россией, так и Украиной, равноправное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Иначе мирная конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира", - заявило посольство Китая в Соединенных Штатах.

В то же время администрация США хочет быть уверенной, что Россия никогда не оккупирует Украину в будущем.

"Если мы когда-то позволим Украине упасть, запомните мои слова, вы увидите, как Польша упадет, и вы увидите, как упадут все эти страны вдоль фактической границы России", - сказал президент США Джо Байден.

Мережко отметил, что консолидированная позиция большинства стран основывается на международном праве - в частности, на требовании восстановления полной территориальной целостности Украины. Противостояние также является частью более широкого геополитического столкновения, когда Китай проверяет выносливость Запада.

"Это противостояние между либеральным международным порядком - который, по сути, является коллективным Западом - и растущими силами России, Китая и, возможно, Ирана. Авторитаризм против демократии", - сказал Каллум Фрейзер, научный сотрудник Королевского института объединенных служб.

Мирный саммит в Швейцарии призван продемонстрировать решимость украинских союзников поддерживать именно это.

"Наше лидерство и воля украинцев должны достичь успеха - ради мира, ради Европы, ради жизни. Будет Европа - континент без войны", - сказал Зеленский во вторник.

Недоверие, основанное на истории

"Киев продвигает свою формулу мира, чтобы пойти основным путем к прекращению огня, поскольку чувствует, что не может доверять Кремлю. Украина имеет долгую историю соглашательства на требования России, а затем видела невыполнение обязательств", - пишет издание.

Например, в 1996 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от ядерного оружия и согласившись на дальнейшее разоружение в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России.

"Россия полностью нарушила меморандум, аннексировав Крым в 2014 году и осуществив полномасштабное вторжение в 2022 году, несмотря на то, что Россия гарантировала безопасность и суверенитет Украины. Россия также заставила Украину передать большее количество кораблей Черноморского флота СССР, чем было договорено изначально.

Украина выполнила большинство условий Минских договоренностей, направленных на прекращение конфликта на Донбассе - позже Путин провозгласил "независимость" Донецкой и Луганской областей и присоединил их к России.

После вторжения Путина в 2022 году Россия и Украина увидели несколько раундов переговоров в Беларуси и Турции. Во время пяти раундов переговоров весной того же года Россия не согласилась даже на временное прекращение огня.

"Россия хотела капитуляции Украины и предлагала нам отказаться от наших территорий и нашего суверенитета, нашей армии. Украина предложила России выйти на свои позиции до 24 февраля 2022 года; прекратить стрельбу, а потом начнем реальные переговоры. Россия отказалась, и мы отказались от предложений России тоже. Ничего не было подписано", - заявил в мае прошлого года украинским СМИ советник президента Украины Михаил Подоляк, который представлял Украину на переговорах в Стамбуле.

Также Россия аннексировала Запорожскую и Херсонскую области после проведения фиктивных референдумов на оккупированных частях областей. Вместе с международным ордером на арест Путина по подозрению в военных преступлениях это отвлекло Украину от дальнейших попыток договориться с российским лидером.

"Россияне считают, что они имеют божественное право решать судьбу не только Украины, но и Беларуси, Грузии и Центральной Азии", - сказал Фрейзер.

Путин в публичных выступлениях сравнивал себя с русскими царями и пропагандировал восстановление "русских земель" в великой империи.

Важный сигнал

По мнению Фрейзера, у Запада сейчас есть два варианта: "солидаризироваться с Украиной и не вести переговоры с Россией, или он может переступить через Украину и договориться о каком-то мире непосредственно с Россией".

США во главе с Байденом дали понять, что разговоров об Украине без Украины не будет. Украина могла бы начать переговоры с РФ, когда находилась бы в выгодной позиции на фронте, как это было после контрнаступления в 2022 году. Однако на данный момент такое преимущество может оказаться трудным из-за пробелов в потоках западной военной помощи в страну, отметил Фрейзер.

Несмотря на это, швейцарский саммит может послать ключевой месседж, считает Фрейзер.

"Хотя он и не обязательно полезен для настоящего мирного соглашения с Россией, он все же является фантастическим способом создания коллективного понимания Украины и ситуации в Украине", - сказал он.

Речь идет о том, "как союзники должны реагировать и оказывать помощь Украине, пока она не получит преимущество на фронте и не будет готова вести переговоры с более сильной позиции".

Саммит мира в Швейцарии

Саммит мира в Швейцарии состоится 15-16 июня. Хотя свое участие подтвердили более сотни стран, Зеленский сказал, что на саммит пока приедут "не все, от кого зависит мир".

Среди значимых стран, которые отказались от участия в саммите - Саудовская Аравия и Китай.

Вместо президента США Джо Байдена на Глобальный саммит мира в Швейцарии приедет вице-президент Камала Харрис.

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