Предполагается, что аргентинский президент прибудет в Швейцарию прямо из Италии, где будет находиться с визитом.

Аргентинский президент Хавьер Милей поменял планы и принял решение принять участие в Глобальном мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии на этих выходных.

Как пишет издание La Nacion со ссылкой на источники, Милей за несколько часов решился поменять свой маршрут и отправиться в Швейцарию после визита в Италию.

Издание указало, что Милей принял решение об участии в саммите "после конкретной просьбы украинского президента".

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Издание отметило, что с утра и до обеда 15 июня, до приезда президента на саммит, страну будет представлять министр иностранных дел Диана Мондино вместе с министром обороны Луисом Петри.

Напомним, 7 июня появилась информация, что Хавьер Милей не приедет на саммит в Швейцарию.

Саммит мира в Швейцарии

Саммит мира в Швейцарии пройдет 15−16 июня. Хотя свое участие подтвердили более сотни стран, Зеленский сказал, что на саммит пока приедут "не все, от кого зависит мир".

Среди значимых стран, которые отказались от участия в саммите - Саудовская Аравия и Китай.

Вместо президента США Джо Байдена на Глобальный саммит мира в Швейцарии приедет вице-президент Камала Харрис.

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