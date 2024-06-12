Аргентинский президент Хавьер Милей поменял планы и принял решение принять участие в Глобальном мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии на этих выходных.
Как пишет издание La Nacion со ссылкой на источники, Милей за несколько часов решился поменять свой маршрут и отправиться в Швейцарию после визита в Италию.
Издание указало, что Милей принял решение об участии в саммите "после конкретной просьбы украинского президента".
Издание отметило, что с утра и до обеда 15 июня, до приезда президента на саммит, страну будет представлять министр иностранных дел Диана Мондино вместе с министром обороны Луисом Петри.
Напомним, 7 июня появилась информация, что Хавьер Милей не приедет на саммит в Швейцарию.
Саммит мира в Швейцарии
Саммит мира в Швейцарии пройдет 15−16 июня. Хотя свое участие подтвердили более сотни стран, Зеленский сказал, что на саммит пока приедут "не все, от кого зависит мир".
Среди значимых стран, которые отказались от участия в саммите - Саудовская Аравия и Китай.
Вместо президента США Джо Байдена на Глобальный саммит мира в Швейцарии приедет вице-президент Камала Харрис.